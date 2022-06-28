«Магнит» открыл в Екатеринбурге дискаунтер «Моя цена»

В магазине будут представлены около двух тысяч наименований товаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть «Магнит» открыла в Екатеринбурге первый дискаунтер «Моя цена». Он появился на улице Варшавская, 38. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в компании.

- Цена товаров в дискаунтерах ниже, чем на аналогичные позиции в формате у дома примерно на 15% за счет снижения операционных расходов. Например, магазины отличаются простым зонированием торгового пространства и базовым набором оборудования, - рассказали там.

В магазине будут представлены около двух тысяч наименований товаров. При этом преимущественно на полках будут стоять собственные бренды «Магнита».

В сети отметили, что в дискаунтере будет сделан акцент на товарах повседневного спроса в экономичной упаковке. Среди них овощи, фрукты, молочные товары, бакалея, мясная гастрономия, консервация, птица, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных и бытовая химия.

Всего в Свердловской области работает семь дискаунтеров «Моя цена». Магазины открыты в Нижнем Тагиле, Талице и Ревде. До конца 2022 года компания хочет открыть еще несколько точек в регионе.