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Происшествия29 июня 2022 8:33

Сайт Роскосмоса подвергся атаке хакеров из Екатеринбурга

Об этом сообщил пресс-секретарь госкорпорации Дмитрий Струговец
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Сайт подвергся DDoS-атаке

Сайт подвергся DDoS-атаке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сайт Роскосмоса подвергся атаке хакеров из Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь госкорпорации Дмитрий Струговец.

- После публикации Роскосмосом космических снимков «центров принятия решений», сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга, - написал в своем телеграмм-канале Дмитрий Струговец.

Напомним, что жителю Екатеринбурга Андрею Кирсанову грозит срок за продажу ботов для игры World of Tanks. Изначально компания Wargaming оценивала ущерб от его действий в 670 миллионов рублей. Но впоследствии приняла решение не заявлять иск против уральца.