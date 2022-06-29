Семья Дмитрия Журавлева, осужденного за убийство жены, прокомментировала решение суда

Блогершу убили прошлой весной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья Дмитрия Журавлева, осужденного за убийство жены Кристины, прокомментировала решение суда. Накануне Седьмой кассационный суд оставил приговор без изменений.

- Да, слышала. Не знаю, на что он надеялся, - рассказала «КП-Екатеринбург» двоюродная сестра Дмитрия Журавлева.

Ранее Дмитрию назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- В момент, когда все это произошло, у меня не было умысла убивать. Я просто хотел, чтобы все это закончилось, и все было хорошо. Я понимаю, что убил ее. Что не смогу вернуть маме Кристины ее дочь. Это был не просто человек, а часть моей жизни. Я и сейчас ее люблю. Прокурор просит девять лет в колонии. Но что это даст? Как это исправит меня? Я никогда на такое больше не решусь, - заявил в суде Дмитрий Журавлев.

Напомним, что в ходе суда убийца рассказывал об унижениях, которые терпел от супруги. Дмитрий задушил жену, но избавился от тела лишь через несколько дней.