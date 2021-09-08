Муж блогерши Журавлевой попросил о смягчении статьи

Дмитрий Журавлев признался в убийстве супруги Фото: Олег ГАЛИМОВ

Дмитрий Журавлев, обвиняемый в убийстве блогерши Кристины Журавлевой, выступил с последним словом. Приговор будет оглашён утром 9 сентября. Мужчина в очередной раз раскаялся и попросил о смягчении статьи на «Причинение смерти по неосторожности».

- Я любил, она меня любила. Я в это верю. У нас постоянно возникали ссоры, она была чем-то недовольна. Каждый раз она извинялась, но истерики все равно продолжались. Сейчас сложно понять это. Все эти годы были нервными, она меня унижала физически и морально. В момент, когда все это произошло, у меня не было умысла убивать. Я просто хотел, чтобы все это закончилось и все было хорошо. Я понимаю, что убил ее. Что не смогу вернуть маме Кристины ее дочь. Это был не просто человек, а часть моей жизни. Я и сейчас ее люблю. Прокурор просит 9 лет в колонии. Но что это даст? Как это исправит меня? Я никогда на такое больше не решусь, - заявил в суде Дмитрий Журавлев.

Отметим, что государственный обвинитель запросил для Журавлева 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы.

Напомним, шокирующее убийство произошло в Свердловской области16 апреля 2021 года в лесу под Сысертью было найдено тело молодой девушки. Ее не могли опознать почти две недели. Ясность появилась лишь тогда, когда в полицию неожиданно явился 33-летний Дмитрий Журавлев. Позже он сознался в убийстве.