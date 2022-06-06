Макс Корж не выступит в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге отменяется концерт Макса Коржа. Об этом белорусский певец сообщил на своей странице в Instagram*.
- Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет, - написал музыкант. - Берегите себя! Все будет хорошо!
Концерт Макса Коржа должен был пройти в столице Урала 25 июня на «Екатеринбург Арене».
Отметим, что концерт Макса Коржа отменяется уже в третий раз. В прошлом году певец должен был приехать в Екатеринбург 17 июля, однако выступление отменили из-за пандемии коронавируса.
*социальная сеть, признанная экстремистской в России