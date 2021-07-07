В Екатеринбурге концерт Макса Коржа перенесли на следующий год

Фото: пресс-служба «Екатеринбург Арены»

В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса концерт Макса Коржа, который должен был состояться 17 июля, перенесли на следующий год. О том, что поездка в столицу Урала отменяется, певец сообщил в сторис на своей странице в Instagram.

- Родные, к сожалению, на сегодняшний день третья волна затронула все регионы России, включая Екатеринбург. В связи с ростом заболеваемости, а также невозможностью провести концерт с танцполом, мы снова вынуждены перенести концерт, - обратился к своим поклонникам Макс Корж.

В группе ВКонтакте стадиона «Екатеринбург Арена» отметили, что в свете последних событий и ограничений, это решение ожидаемое.

Сейчас концерт Макса Коржа запланирован на 25 июня 2022 года. Организаторы отметили, что все купленные билеты будут действительны в следующем году. Если вы хотите вернуть деньги, то вам нужно написать билетному оператору (указан на билете), и вам вернут деньги.

Напомним, что ранее из-за коронавируса в Екатеринбурге отменили концерт группы «Руки Вверх».

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