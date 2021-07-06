Роспотребнадзор разъяснил, как вернуть деньги за несостоявшийся концерт группы «Руки вверх» в Екатеринбурге

Музыкант надеется. что концерт в столице Урала удастся провести в июне 2022 года. Фото: Борис Кудрявов/КП", Алексей Булатов/КП

Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора рассказали уральцам, как вернуть деньги за билет на несостоявшийся юбилейный концерт группы «Руки вверх» в Екатеринбурге.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, концерт на «Екатеринбург Арене» переносили дважды. Сначала мероприятие должно было состояться 20 июня 2020 года, затем 3 июля текущего года. Теперь концерт планируют провести в 2022 году.

Все купленные билеты останутся действительными. Однако, если потребитель захочет вернуть деньги, то он в праве это сделать. В случае отказа вернуть деньги, в надзорном ведомстве посоветовали подать иск в суд в адрес организатора мероприятия.

Специалисты консультационного центра создали для потребителей бланк заявления на отказ от посещения перенесенных мероприятий, с которым можно обратиться к организатору. Бланк можно получить по запросу на электронную почту korolenkoia@66.rospotrebnadzor.ru, либо по адресу: переулок Отдельный, дом 3, кабинете 124 Екатеринбург.