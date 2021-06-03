В Екатеринбурге на месяц перенесли концерт Макса Коржа

Фото: пресс-служба «Екатеринбург Арены»

В Екатеринбурге на месяц перенесли концерт известного исполнителя Макса Коржа. Исполнитель должен был выступить в уральской столице 17 июня на «Екатеринбург Арене», однако в гастрольный график вмешалась пандемия коронавируса. Новая дата концерта назначена на 17 июля.

- Принято решение о переносе концерта Макса Коржа на месяц ввиду действующих противоэпидемических ограничений. Все приобретенные билеты будут действительны на новую дату, - сообщают представители «Екатеринбург Арены».

Напомним, накануне стало известно, что футбольный стадион в Екатеринбурге превратится в огромную фан-зону. Горожане смогут прийти посмотреть на игру сборной России и с Финляндией. Правда, к сожалению, на большом экране будет показан только один матч 16 июня в 18:00, но зато для гостей приготовлена обширная развлекательная программа.