На фан-зоне «Екатеринбург-Арены» покажут матч сборной России по футболу против Финляндии

Вместе с гостями фан-зоны матч нашей команды будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поддержать российскую сборную по футболу на Евро-2020 можно будет не только дома перед телевизором или в спортбаре. Екатеринбуржцы смогут прийти посмотреть на игру нашей команды в фан-зону «Екатеринбург-Арены». Правда, к сожалению, на большом экране будет показан только один матч сборной России против Финляндии 16 июня в 18:00, но зато для гостей фан-зоны приготовлена обширная развлекательная программа.

- Игры против Бельгии и Дании мы не сможем транслировать на большом экране - это бы нарушало режим тишины и покоя, который, согласно областному законодательству, действует на территории региона в будни с 23:00, а в выходные и праздничные дни - с 18:00, - рассказали в оргкомитете по проведению фан-зоны.

Развлекательная программа для фанатов футбола начнется в фан-зоне за три часа до стартового свистка матча в 15:00. Вместе с гостями фан-зоны матч нашей команды будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики. Вход на фан-зону будет организован со стороны улицы Татищева.