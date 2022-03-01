Погода на 8 марта 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области: придет мороз и небольшой снег

По данным синоптиков сервиса «Яндекс. Погода», на 8 марта в Екатеринбурге ожидается небольшой снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на Международный женский день. Рассказываем, какой ожидать погоду на 8 марта 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

По данным синоптиков сервиса «Яндекс. Погода», на 8 марта 2022 года днем ожидается -8 градусов, ночью температура будет колебаться от -13 до -15 градусов. По ощущениям температура воздуха будет ощущаться холоднее. В этот день ожидается небольшой снег.

Синоптики «Гисметео» прогнозируют 8 марта 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области днем от -14 до -19 градусов, ночью столбики покажут до -19 градусов. Ожидается ясная погода без осадков.

По информации Уральского Гидрометцентра накануне Международного женского дня 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской температура будет постепенно опускаться.

Так, 6 марта 2022 года в Екатеринбурге днем ожидается -4 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -17 градусов. Будет облачно и пройдет небольшой снег. А 7 марта 2022 года днем ожидается -9 градусов.

Синоптики «Гисметео» предсказали в Екатеринбурге и Свердловской области в начале марта 2022 года сухую и малооблачную погоду. По предварительному прогнозу, сильных холодов на этот период не прогнозируется. Днем ожидается -2 до -7 градусов, ночью -8 до -13 градусов. Такая температура привычна для Уральского климата.