В марте уральцы увидят МКС на фоне Венеры

Станция будет видна до 4 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте у уральцев будет возможность увидеть космическую станцию МКС на фоне ярчайшей планеты неба – Венеры. Самый благоприятный период продлиться до 4 марта.

- Если полет станции происходит после 7 утра, например 02 марта, траектория ее полета будет проходить рядом с ярчайшей планетой неба Венерой, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Траектория полета будет проходить рядом с ярчайшей планетой неба Венерой. Фото: Инженер обсерватории УрФУ Владилен Санакоев

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