На Пермском тракте загорелась фура

Спасатели потушили пожар за две минуты. Фото: скриншот видео паблика «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

На трассе Пермь-Екатеринбург загорелась фура. Огонь охватил кабину грузовика MAN, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером 25 февраля на 329 километре трассы. В пожаре сгорело шесть квадратных метров кабины фуры. Спасатели смогли потушить огонь за две минуты.

Ранее, 28 января, в Кольцово на проезжей части сгорел автомобиль. Машина вспыхнула на улице Реактивной. Несмотря на полыхающую машину на обочине проезжей части, мимо нее продолжали ездить другие автомобилисты.

А 25 января в Екатеринбурге на улице Светлореченской во время движения загорелась «Газель». Через несколько минут после начала пожара произошел взрыв бензобака.