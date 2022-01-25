В Екатеринбурге на ходу загорелась «Газель»

Пострадавших в результате инцидента нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Светлореченской загорелась «Газель», очевидцы происшествия рассказали, что машина вспыхнула прямо во время движения. По информации Telegram-канала «Свет», через несколько минут после начала пожара произошел взрыв бензобака.

- Сообщение о возгорании поступило в 17:43. По прибытии на место спасатели обнаружили горящий автомобиль на газобаллонном оборудовании. Площадь составила два квадратных метра. В тушении были задействованы две машины и девять спасателей, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что пострадавших в результате инцидента нет, а сама машина воспламенилась не из-за аварии, точную причину происшествия предстоит выяснить специалистам.