В Кольцово сгорела легковушка

Автомобиль выезжали тушить пожарные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово утром, 28 января, на проезжей части сгорел автомобиль. Как рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», машина вспыхнула на улице Реактивной.

На кадрах, опубликованных в группе, видно, что, несмотря на полыхающую машину, стоящую на обочине проезжей части, мимо нее продолжают ездить другие автомобилисты.

Мы запросили комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, на днях в Екатеринбурге на улице Светлореченской загорелась «Газель», очевидцы происшествия рассказали, что машина вспыхнула прямо во время движения. Через несколько минут после начала пожара произошел взрыв бензобака.

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