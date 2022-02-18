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Общество18 февраля 2022 18:09

В Первоуральске завершились поиски мужчины с татуировками

Уралец пропал на несколько дней
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Уралец пропал на несколько дней

Уралец пропал на несколько дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске завершились поиски Черепанова Александра Юрьевича. Как сообщает поисковый отряд «ABRIS», мужчина вышел в черно-серой шапке, черных джинсах с полосками и серой куртки из дома 16 февраля и не вернулся.

18 февраля в 0:39 спасатели объявили, что уралец нашелся живой. Все это время его искали по голубым глазам, худощавому телосложению, лысой голове и татуировкам на правом плече с заходом на лопатку и на груди (группа крови).

Мужчину нашли живым. Фото: поисковый отряд «ABRIS»

Мужчину нашли живым. Фото: поисковый отряд «ABRIS»

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают родственников 49-летнего Александра Владимировича Банникова. Известно, что с 24 апреля прошлого года он находится в медицинском учреждении уральской столицы.