В Первоуральске несколько дней ищут мужчину с татуировками на груди и плече

В момент пропажи он был одет в черно-серую шапку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Первоуральске несколько дней ищут 40-летнего Черепанова Александра Юрьевича. Как сообщает поисковый отряд «ABRIS», мужчина вышел из дома 16 февраля и не вернулся.
В момент пропажи он был одет в черно-серую шапку, в черные джинсы с полосками и серую куртку.
Приметы:
Рост: 185 сантиметров
Телосложение: худощавое
Цвет глаз: голубой
Цвет волос: лысый
Есть татуировки на правом плече с заходом на лопатку. Фото: поисковый отряд «ABRIS»
Есть татуировки на правом плече с заходом на лопатку и на груди (группа крови).
Всем, кому известно о местонахождении Александра Юрьевича, просьба сообщить по телефону: +7(922) 141-93-07, Алена, либо +7(961) 767-17-49 Андрей (ДЮС) Руководитель отряда.
Напомним, в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают родственников 49-летнего Александра Владимировича Банникова. Известно, что с 24 апреля прошлого года он находится в медицинском учреждении уральской столицы.