В Первоуральске несколько дней ищут мужчину с татуировками на груди и плече

В момент пропажи он был одет в черно-серую шапку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске несколько дней ищут 40-летнего Черепанова Александра Юрьевича. Как сообщает поисковый отряд «ABRIS», мужчина вышел из дома 16 февраля и не вернулся.

В момент пропажи он был одет в черно-серую шапку, в черные джинсы с полосками и серую куртку.

Приметы:

Рост: 185 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: голубой

Цвет волос: лысый

Есть татуировки на правом плече с заходом на лопатку. Фото: поисковый отряд «ABRIS»

Есть татуировки на правом плече с заходом на лопатку и на груди (группа крови).

Всем, кому известно о местонахождении Александра Юрьевича, просьба сообщить по телефону: +7(922) 141-93-07, Алена, либо +7(961) 767-17-49 Андрей (ДЮС) Руководитель отряда.

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают родственников 49-летнего Александра Владимировича Банникова. Известно, что с 24 апреля прошлого года он находится в медицинском учреждении уральской столицы.