В Екатеринбурге волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут родственников 49-летнего мужчины

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают родственников 49-летнего Александра Владимировича Банникова. Известно, что с 24 апреля прошлого года он находится в медицинском учреждении уральской столицы.

- Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. К особым приметам можно отнести татуировку в виде дракона на правом плече, - сообщают добровольцы «ЛизыАлерт».

Если вы знаете, где могут находиться родственники Александра Банникова, сообщите любую информацию по номеру горячей линии 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Напомним, ранее в Свердловской области завершили поиски 17-летней Атаджановой Камилы, пропавшей еще 13 октября 2021 года в поселке Шаля. Девушку нашли сотрудники полиции. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.