В Каменске-Уральском закладчик покончил с собой в изоляторе

В полиции проводят служебную проверку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В изоляторе временного содержания Каменска-Уральского покончил с собой 46-летний закладчик из Перми. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник. Ему вызвали скорую, но было слишком поздно.

- Гражданин был задержан 16 февраля. Он уже был судим за распространение наркотиков в 2012 году, - объяснил источник «КП».

Мертвого задержанного обнаружил дежурный изолятора. В полиции проводят служебную проверку.

- Дежурный сразу вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть. По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства случившегося, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В Следственном комитете отметили, что признаков криминала в смерти нет.

- По материалу проверки проводятся опросы очевидцев, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - добавили в СУ СК по Свердловской области.

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