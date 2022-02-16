В Большебрусянском на карьере погиб водитель КамАЗа

Тело обнаружил другой водитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Большебрусянское погиб 58-летний водитель КамАЗа. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник. Трагедия произошла днем 15 февраля в щебеночном карьере. Тело обнаружил другой водитель. Известно, что погибший жил в этом же селе.

- Около 11:30 он приехал на загрузку. Потом залез на грузовик и попытался натянуть тент, но оборвался трос. Он упал на землю и погиб на месте от множества травм, - рассказал источник «Комсомольской правды».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Нижнем Тагиле на машиностроительном заводе погиб 36-летний грузчик.

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