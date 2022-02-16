В Нижнем Тагиле грузчика придавило листом металла

В СК пока не комментируют ЧП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле на машиностроительном заводе погиб 36-летний грузчик. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник. Трагедия произошла днем 15 февраля.

- Грузчика придавило листом металла в ходе проведения стропальных работ, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Известно, что погибший жил в Нижнем Тагиле. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в селе Большебрусянское погиб водитель КамАЗа.