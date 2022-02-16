Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 9:10

В Нижнем Тагиле грузчика придавило листом металла

Трагедия произошла на территории машиностроительного завода
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В СК пока не комментируют ЧП.

В СК пока не комментируют ЧП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле на машиностроительном заводе погиб 36-летний грузчик. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник. Трагедия произошла днем 15 февраля.

- Грузчика придавило листом металла в ходе проведения стропальных работ, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Известно, что погибший жил в Нижнем Тагиле. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в селе Большебрусянское погиб водитель КамАЗа.