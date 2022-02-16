Сотрудницу невьянской исправительной колонии подозревают в мошенничестве

Точный размер нанесенного ущерба устанавливают следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудницу исправительной колонии в Невьянске подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- По версии следствия, в 2021 году подозреваемая, воспользовавшись своим должностным положением, фиктивно оформила на одну из вольнонаемных должностей своего знакомого, который фактически трудовые обязанности не исполнял, - говорится в сообщении.

При этом зарплату и премии, которые начислялись ее знакомому, она присваивала себе. Женщина таким образом похитила бюджетные средства. Точный размер нанесенного ущерба устанавливают следователи.

Преступление пресекли сотрудники УФСБ по Свердловской области вместе с управлением собственной безопасности регионального ГУФСИН.

На сотрудницу колонии завели уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательства.

Ранее в Свердловской области оштрафовали офицера, который пытался дать взятку сотрудникам ФСБ. Военный сделал это после того, как попался на краже металла с территории части. Все произошло летом прошлого года.