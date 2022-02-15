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Общество15 февраля 2022 14:55

На Урале осудили офицера, который пытался дать взятку сотрудникам ФСБ

Военный попался на краже металла из своей части
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Его задержали, когда он пытался отдать 40 тысяч

Его задержали, когда он пытался отдать 40 тысяч

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области оштрафовали офицера, который решил дать взятку сотрудникам ФСБ после того, как попался на краже металла с территории части. Все произошло летом прошлого года, тогда военный задумал демонтировать и вывезти со своего места работы кабели, и железобетонные плиты для дальнейшей продажи.

- Опасаясь, что вышеуказанные действия будут выявлены и пресечены сотрудниками отдела ФСБ России, он решил дать взятку за обеспечение покровительства и попустительства с их стороны и в дальнейшем не препятствование в демонтаже и вывозе имущества. За их услуги он предложил передать 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе главного военно-следственного управления СКР.

Его задержали, когда он пытался отдать 40 тысяч. В итоге мужчину признали виновным по статье «Дача взятки в крупном размере», по решению суда он получил штраф в размере 1,3 миллиона рублей.