В Свердловской области отменили самоизоляцию для контактных

Власти заявили, что уровень смертности остается прежним. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области отменяют самоизоляцию для контактных с больными коронавирусом. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

- С субботы для контактных не требуется самоизоляция. Закрытые группы в детских садах и классы могут возвращаться к учебе, если число заболевших не превышает 20%. Теперь больные могут быть выписаны через 7 дней без повторных результатов тестирования. Если на 3-4 день человек чувствует себя прекрасно, то он может самостоятельно сдать повторный тест. Если он будет отрицательным, то больничный будет закрыт. Единственное условие - второй тест нужно сделать не раньше, чем через три дня после первого, - пояснил Дмитрий Козловских.

Эксперт также отметил, что заболевшие дети в два раза реже попадают в больницы. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, в ближайшее время в региона поступит новая партия вакцины «Спутник М».

- Мы в ежедневном режиме отслеживаем уровень заболеваемости у детей, - говорит Дмитрий Козловских. – У детей, которые учатся в дистанционном режиме заболеваемость в 1,5 раза ниже, чем у школьников, которые присутствуют на уроках очно. Мы будем принимать решение, исходя с учетом эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день дистанционный режим действует до 16 февраля 2022.