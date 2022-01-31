В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

На Екатеринбург приходится 35.6 тысяч новых случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 148,2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю резко выросла заболеваемость ОРВИ, с 24 по 30 января в регионе зарегистрировали почти 65 тысяч новых случаев, это на 90,4% больше, чем показатели прошлых семи дней. Также это выше уровня эпидемиологического порога по совокупному населению на 144,8%.

- В структуре заболеваемости 48% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей 3-6 лет. Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в полтора раза и более): ЗАТО Свободный, Полевской ГО, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

На Екатеринбург приходится 35.6 тысяч новых случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 148,2%. Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировано еще 2 738 новых случаев коронавируса. Число заболевших с начала пандемии достигло 226 424. Оперативный штаб сообщает о смерти девяти жителей Среднего Урала. Общее число смертей достигло 9 990.