В Свердловской области выявили 2 738 случаев коронавируса.

Число смертей достигло 9 990. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области за сутки зарегистрировано еще 2 738 новых случаев коронавируса. Число заболевших с начала пандемии достигло 226 424. Оперативный штаб сообщает о смерти 9 жителей Среднего Урала. Общее число смертей достигло 9 990.

- За сутки госпитализировано 148 человек. Выздоровело - 649 человек, - отмечает оперштаб.

Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснял, почему стоит ждать подъема заболеваемости до середины февраля.

- За два года вирус очень сильно изменился. В 2020 году мы пережили две волны: летнюю и зимнюю. Во время второй случился коллапс в системе здравоохранения, от чего у нас министра сняли. Была очень неприятная ситуация с ковидом. Осенью появилась «альфа», потом «гамма». Позже в Индии возникла «дельта». Сейчас у «омикрона» в верхних дыхательных путях в 70 раз выше уровень концентрации, чем у «дельты». Если первая инфекция моментально уходила в глубь легких. То сейчас все идет в сторону заразности, - рассказал «КП»-Екатеринбург Александр Соловьев.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев продлил работу общепита по ночам до 3 февраля.