Свердловскому общепиту продлили на неделю разрешение работать по ночам

Общепит продолжит работать по ночам еще одну неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области продлило действие указа, разрешающего барам, кафе и ресторанам работать по ночам, еще на одну неделю, до 3 февраля 2022 года.

- До 3 февраля продлен срок, в течение которого организации общественного питания могут работать в ночное время, - написано в официальном указе, опубликованном на портале правовой информации Свердловской области.

В предыдущей версии документа срок начала действия ограничений на работу общепита с 23 до 6 часов начинал действовать с 27 января 2022 года.

В Свердловской области вторую неделю растет число случаев заражений коронавирусом. В регионе активно распространяется новый штамм «омикрон». Из-за этого в одном Екатеринбурге более 400 классов и почти сотня групп отправлены на дом.

По словам врача лабораторной диагностики Александра Соловьева, данные официальной статистики расходятся с реальной картиной, так как система здравоохранения не имеет возможность во всех случаях определять, каким именно штаммом коронавируса заболел человек.

О том, как можно диагностировать коронавирус – по ссылке.

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