На Среднем Урале уже официально подтверждено 36 случаев заражения новым штаммом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области набирает обороты новый штамм коронавируса «омикрон». Так на Среднем Урале уже официально подтверждено 36 случаев заражения новым штаммом. Рассказываем, как самостоятельно распознать «омикрон».

Эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев рассказал журналисту «КП-Екатеринбург», как самостоятельно провериться на омикрон.

– Самостоятельно провериться на «омикрон» нельзя. Можно только провести тестирование на инфицирование коронавирусом. Но тестирование не ответит на вопрос, «омикрон» ли это или нет. На самом деле клинически очень сложно определить, что симптом принадлежат именно инфицированию омикроном, – рассказал Александр Соловьев журналисту «КП-Екатеринбург».

Также эксперт дополнил, что на данный момент в России есть два способа тестирование на коронавирус. Первый способ – это ПЦР-тест, а второй – экспресс-тест.

ПЦР-тест в Екатеринбурге и Свердловской области проводится при обращении в медицинские государственные или частные организации, где берется мазок и уже в лабораторных условиях проводится анализ. Еще один вариант ПЦР-тестирования – вызов на дом курьера, который привезет набор для сбора материала, который уже потом передают в лабораторию.

Экспресс-тесты в Екатеринбурге и Свердловской области доступны для покупки и самостоятельного использования дома. Их можно купить в аптеках или интернет-магазинах.

Также врач Александр Соловьев рассказал об основных симптомах при «омикроне». В основном, они схожи с симптомами острых респираторных заболеваний.

Основные симптомы омикрона:

– Для «омикрона» характерна головная боль в самом начале заболевания, боль в горле, заложенность и отечность носа и общая разбитость, слабость, мышечные боли, – сообщил эксперт.

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