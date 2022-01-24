Врач объяснил, почему доля «омикрона» в резко возросшей статистике невелика

Тестовые возможности лабораторий в России ограничены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области обеспокоены резким ростом заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе за сутки заболели 1 202 человека, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии.

Среди общего числа заболевших «омикрон» обнаружили только у 36 человек. Возникает вопрос: за счет чего произошел такой резкий рост? На этом вопрос «КП-Екатеринбург» ответил эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев.

По словам специалиста, причина в тестовых возможностях отечественной медицины.

- Тестовые возможности для второго этапа диагностики, при котором определяется вариант коронавируса, в России достаточно скромны. Например, Дания, как лидер тестирования, 100% положительных ПЦР-случаев изучает на предмет того, что это за вариант - «омикрон» или «дельта»? То, в России очень небольшая доля образцов-тестов уходит на выяснение, какой вариант коронавируса циркулирует. Это единичные исследования. К сожалению, оперштаб не дает данных о том, какой объем положительных проб реальной уходит на второй этап диагностики? На основании последних данных мы можем говорить о том, что у нас идет активное распространение «омикрона». Взрывной рост никаких иных причин не имеет, кроме активного распространения этого штамма, - рассказывает Александр Соловьев «КП-Екатеринбург».

Отметим, что из тех 36 случаев, что были выявлены, 12 человек приехали из-за рубежа: по три случая из Доминиканской Республики и ОАЭ; по два случая из Турции и Казахстана; по одному случаю из Египта и Болгарии. Остальные за границу не выезжали и не контактировали с приехавшими из-за границы.

Сейчас в регионе введен ряд ограничительных мер: 30% чиновников переведено на дистант. Такая же мера рекомендована всем других учреждениям. В государственных и муниципальных учреждениях сохраняется система QR-кодов. Также коды пригодятся в домах отдыха и на базах отдыха, а также в санаториях. С 28 января весь общепит будет работать максимум до 23 часов.