В Свердловскую область поступило 2400 доз вакцины «Спутник М». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» - 2400 доз. Это облегченный вариант отечественного «Спутника V», только для вакцинации несовершеннолетних. Разбираемся, как и где его можно будет поставить.

С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ПОСТАВИТЬ «СПУТНИК М»

У препарата в инструкции по применению говорится, что «Спутник М» предназначен для вакцинации людей от 12 до 17 лет.

БУДЕТ ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ

Да, вакцинация детей – полностью добровольная. Никто не может заставить вас прививать ребенка. Но тут есть нюанс. Пока ребенку меньше 15 лет, согласие на вакцинацию дают его родители. А вот как только ребенку исполнилось 15 лет, тут уже он самостоятельно решает – прививаться ему, или нет.

ГДЕ БУДУТ СТАВИТЬ ДЕТСКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Губернатор Свердловской области на своей странице в Instagram рассказал, что сейчас Министерство здравоохранения региона распределяет дозы вакцины «Спутник М» среди детских больниц. Пока речи о том, чтобы прививать этой вакциной в мобильных пунктах вакцинации, вроде торговых центров, не идет. А вопрос о том, чтобы прививать детей прямо в школах еще решается. Тут зависит от Роспотребнадзора. Если его специалисты не одобрят вакцинацию в школах, то ставить детскую вакцину от коронавируса можно будет только в поликлиниках.

- В настоящее время прорабатывается вопрос вакцинации подростков в школьных медкабинетах по согласованному графику силами выездных бригад, - уточнили в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

«Спутник М» это двухкомпонентная отечественная вакцина для детей от 12 до 17 лет. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДЕТСКАЯ ВАКЦИНА КОРОНАВИРУСА ОТ ВЗРОСЛОЙ

Детский «Спутник М» это по сути тот же «Спутник V». Но его концентрация снижена в пять раз. Так же, как и взрослую вакцину, «Спутник М» надо ставить два раза, чтобы сформировалась защита от коронавируса.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Дата пока официально не сообщалась.

ЧТО НУЖНО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ РЕБЕНКУ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ

Такие детали также официально пока не сообщались. Отметим лишь, что взрослые при постановке вакцины, должны прийти на пункт вакцинации с паспортом, полисом Обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

КАК ПРИВИВАЮТ «СПУТНИКОМ М»

В Свердловскую область детская вакцина от коронавируса поступила в форме раствора для внутримышечного введения. Добавим, что взрослый вариант вакцины «Спутник V» ставится в плечо.

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