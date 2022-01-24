Сейчас вакцина распределяется по больницам Среднего Урала. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

В Свердловской области начинают прививать несовершеннолетних от коронавируса. Сегодня, 24 января, на Средний Урал прибыла первая партия «Спутника М», который будут ставить тем, кому еще нет 18 лет.

- Первые 2400 доз «Спутника М» утром поступили в Свердловскую область. Сейчас Минздрав распределяет препарат в детские больницы. Дальше будем ждать следующей партии, - написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Это отечественная вакцина. Она предназначена для подростков от 12 лет. По сути это тот же двухкомпонентный «Спутник V», но со сниженной в пять раз концентрацией. Ранее в мэрии Екатеринбурга сообщали, что если подростку меньше 15 лет, то решение о вакцинации будут принимать его родители. Те, кому уже исполнилось 15 лет, будут решать сами - прививаться или нет.

- Вакцинация подростков — абсолютно добровольная. Проводиться она будет с согласия родителей, - добавил губернатор.

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