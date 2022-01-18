Екатерина Сибирцева рассказала, как школы готовятся к новой волне коронавируса. Фото: Людмила ВАРАКИНА

Екатеринбургские школы вторую неделю тревожат рассылки с ложными сообщениями о минировании. На прошлой неделе из-за этого было эвакуировано больше ста учебных заведений. Кроме того, в Свердловской области зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем у родителей школьников появились опасения - не переведут ли детей опять на дистанционное обучение. Об этом мы поговорили в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) с Екатериной Сибирцевой, заместителем главы Екатеринбурга.

ОБ «ОМИКРОНЕ» И ВАКЦИНЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

- В Свердловской области выявили новый штамм коронавируса «омикрон». Планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение в связи с этим?

- К этой мере надо будет прибегнуть при существенном эпидподъеме. Это вынужденная мера. Никому не хочется переходить на дистант - ни детям, ни родителям, ни педагогам. Но если это случится, то это будет решение областного оперативного штаба. Постараемся сделать переход на дистант краткосрочным. Дети, к сожалению, в этом сезоне болеют больше, начиная с сентября, когда пошли в школу. Увы, но такая мера при необходимости возможна. Но это не значит, что ее введут, например, завтра.

- Почему дети много болеют?

- Коронавирус действительно мутирует и становится более заразным. У заболевших детей не такие острые формы течения, как у взрослых. Симптомы даже могут быть не похожи на ковид, вплоть до желудочно-кишечных проявлений. Родителям мы рекомендуем не водить детей с любыми признаками заболевания ни в школу, ни в детский сад.

- Когда в Екатеринбург поставят вакцину от коронавируса для подростков?

- Мы готовимся к поступлению детской вакцины - готовим условия для ее хранения в детских больницах, потому что там до сих пор не было специального оборудования и холодильников для вакцины. Вакцина «Спутник М» для подростков зарегистрирована. В инструкциях по применению показана постановка детям от 12 до 17 лет. Вакцинация будет добровольной. Пока ребенку меньше 15 лет, согласие на постановку вакцины дают родители. С 15 лет ребенок самостоятельно принимает решение о вакцинации. Сейчас мы предварительно проводим анализ, сколько будет желающих. Если Роспотребнадзор разрешит, ставить вакцину будем прямо в школах. Если нет, то придется прогуляться до поликлиники.

В Свердловскую область пришел штамм «Омикрон». Фото: Иван МАКЕЕВ

- В Свердловской области не во всех школах началось тестирование на коронавирус. Где в Екатеринбурге их проводят?

- Выбрана одна школа, один садик и один колледж. Это скрининговые исследования, которые мы проводим с областным Роспотребнадзором при содействии екатеринбургского филиала. Оно бесплатное и добровольное. Если выявляем заболевшего ребенка, то дальше он поступает в руки медиков. Смотрим, сколько детей сегодня являются носителями вируса. Пользуясь случаем, обращусь к родителям с просьбой не препятствовать. Ничего страшного здесь нет. Все абсолютно легально и бесплатно. Массовых тестирований в детских учреждениях проводить не панируется.

О МАССОВЫХ ЛЖЕМИНИРОВАНИЯХ

- По Екатеринбургу прошла волна лжеминирований. В среду, 12 января, была эвакуирована 151 школа из 163 школ города. На этой неделе спам-атаки продолжаются. 18 января поступила информация о готовящихся терактах в трех школах - № 65, 154 и 161. Уже известно, кто рассылает эти письма?

- Подобное не в первый раз происходит в Екатеринбурге. Два или три года назад уже была такая волна лжеминирований. Затронуты были и детские сады, и больницы. Здесь мы столкнулись с организованной рассылкой угроз. Атака была произведена из-за рубежа. В понедельник увидели, что новая рассылка идет с тех же адресов, что и неделю назад. Поэтому мы провели осмотр зданий и вернули детей в школу. Занятия состоялись. Во вторник аналогичная ситуация - три школы у нас попали в такую рассылку.

На прошлом неделе школы Екатеринбурга эвакуировали из-за массовых сообщений о лжеминировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Жалобы от родителей вам поступали?

- Недовольства есть. Родители, естественно, обеспокоены. Мы точно так же озабочены этой проблемой. Никто не хочет продолжения всех этих историй. Совсем не реагировать на эти письма нельзя. Поэтому мы выработали новую тактику борьбы с лжеминерами. Нельзя идти у них на поводу, иначе нам просто сорвут образовательный процесс. Сейчас мы осматриваем все здания школы вечером, когда детки уходят, и утром перед началом учебных занятий. Составляется акт. При необходимости приглашается Росгвардия. Все предметы фиксируются.

- Получается, что плановые учения для отработки действий в чрезвычайных ситуациях сейчас будут в школах Екатеринбурга проходить чаще?

- Они и раньше проходили, но на прошлой неделе мы вынуждено их провели везде. Думаю, все проблемы выявили. Очень сложно с детьми младших классов, потому что им нужно переодеваться, ведь сидеть на уроке в верхней одежде некомфортно. Со старшеклассниками легче.

- Ведущий радио «Комсомольская правда» Иннокентий Шеремет сказал в эфире, что нужно вообще не реагировать на подобные сообщения о лжеминировании. Может, стоит включить спам-фильтры?

- Когда речь идет о безопасности ребенка, жизни и здоровье лучше «перебдеть, чем недобдеть». И лучше провести осмотр здания.

- Будут ли дополнительно выделяться средства из бюджета города, средства родителей, чтобы запастись новыми камерами, усилить охрану?

- Это вечный вопрос. Тут никогда денег не бывает много. И конечно, мы постоянно запрашиваем дополнительные средства из бюджета. Но реально, если мы еще в два раза больше камер поставим, это не защитит нас от угроз подобного характера - от таких рассылок. Увы, но это не совсем тот путь, по которому нужно идти. Охрана во всех образовательных организациях сегодня происходит за средства местного бюджета. Родители часто недовольны качеством. Мы продолжим работать над этим.

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