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Общество13 января 2022 15:22

Хотели создать панику: в свердловской ФСБ объяснили мотивы «лжеминеров» учебных заведений

Злоумышленники явно хотели дестабилизировать ситуацию в регионе
Авторы (2):
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Виновным предстоит ответить по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Виновным предстоит ответить по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении ФСБ по Свердловской области раскрыли мотивы злоумышленников, которые 12 января распространили сообщения о массовом лжеминировании учебных учреждений Екатеринбурга. По мнению специалистов, преступники хотели навести панику и привлечь к себе внимание правоохранительных органов.

- Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном управлении ФСБ.

Сообщения, из-за которых эвакуировали школы Екатеринбурга, пришли с американских почтовых ящиков

Сообщения, из-за которых эвакуировали школы Екатеринбурга, пришли с американских почтовых ящиков

Фото: Виктор Гусейнов

Специалисты напомнили, что виновным предстоит ответить по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Напомним, ранее стало известно, что Тревожные сообщения с информацией о «минировании» школ Екатеринбурга пришли на электронную почту учебных заведений с адресов, зарегистрированных в США.

- Информация пришла на электронную почту 11 вузов,10 колледжей и полторы сотни школ. Под удар также попал Октябрьский районный суд, но там эвакуация не проводилась. В общей сложности было эвакуировано 62 тысячи человек, - пояснил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

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