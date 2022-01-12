С 2020 года в Свердловской области возбуждено более 70 уголовных дел по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второе учебное полугодие в Екатеринбурге началось с массовых эвакуаций. Если в понедельник и вторник жертвами лжеминирований стали лишь одна гимназия и соседняя школа. То среда стала часом «Х» для любителей незаконных шуток. Одна за другой школы отправляли учеников по домам, некоторые даже приняли решение о дистанте до конца недели.

В общей сложности эвакуация коснулась 151 заведение. Силовики и специалисты «Урал-Вымпел» продолжают проверять здания на наличие опасных предметов. Расследованием уже занимается свердловское управление ФСБ, а председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК провести проверку.

- В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий, - отметили в правительстве региона.

Это сообщение пришло почти всем школам города. Фото: читатель «КП»

- Дело в том, что у большинства школ очень маленький объем почтовых ящиков. Туда приходят рекламные рассылки, спам и прочая ерунда. Письма о минировании отправляли еще ночью. Но многие не видели их из-за нехватки памяти у ящиков. Когда началась волна эвакуаций, приходилось обзванивать школы и просить почистить почту. Большинство получали письма только после этого, - объяснил инсайдер «Комсомольской правды».Как стало известно «КП»-Екатеринбург от осведомленного источника, все тревожные сообщения пришли на электронные почты школ с одного адреса. Вот только далеко не все увидели их сразу.

Ранее «КП» сообщала о письме, которое поступило на почту местного управления ФСБ. В нем говорилось о наличии самодельных взрывных устройств в гимназии № 161 и школе № 65.

- Здравствуйте, родные ФСБ. Мое имя Дмитрий Сергеевич, но вы можете звать меня страшным сном. Еще до нового года я начал готовить вам подарочек. В пятницу я проник в гимназию № 161 с 30 пакетами СВУ, которые я расположил везде, где только мог. Вентиляция, потолки, шкафы. Этот взрыв, на ряду со взрывом в школе № 65, будет лишь началом серии взрывов в торговых центрах, школах и больницах.