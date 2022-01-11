«Взрывы произойдут в одно и то же время»: екатеринбургские школы эвакуировали из-за сообщения, поступившего в ФСБ

Отправитель раскрыл силовикам свое имя и дату рождения. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге первая рабочая неделя года началась с эвакуации гимназии № 161 и школы № 65. К счастью, никаких запрещенных устройств в образовательных организациях не обнаружили. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, учеников выводили на улицы из-за сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту свердловского управления ФСБ.

Его автор представляется 18-летним Дмитрием Сергеевичем.

- Здравствуйте, родные ФСБ. Мое имя Дмитрий Сергеевич, но вы можете звать меня страшным сном. Еще до нового года я начал готовить вам подарочек. В пятницу я проник в гимназию № 161 с 30 пакетами СВУ, которые я расположил везде, где только мог. Вентиляция, потолки, шкафы. Этот взрыв, на ряду со взрывом в школе № 65, будет лишь началом серии взрывов в торговых центрах, школах и больницах. Взрывы произойдут в одно и то же время. Спасибо за внимание, взрыв прогремит ровно в 11:00, еще услышимся, - написал аноним.

В общей сложности из гимназии и школы вывели более 1500 человек. В пресс-службе УФСБ воздерживаются от комментариев. Отметим, что 11 января в гимназии № 161 прошла очередная эвакуация.