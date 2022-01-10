В Екатеринбурге эвакуировали учеников 161 гимназии

Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге в первый учебный день после новогодних каникул, 10 января, из-за сообщения о минировании эвакуировали учеников 161 гимназии.

Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Прокомментировать произошедшее он обещал по итогам проверочных мероприятий.

- Сообщение о минировании пришло на почту школы. Директором незамедлительно были проинформированы правоохранительные органы и примерно в 9:36 началась эвакуация детей и сотрудников школы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования.

В группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» очевидцы сообщают, что эвакуируют еще одно учебное заведение - из здания выводят учащихся 65 школы.

Напомним, в воскресенье, 9 января, сообщение о минировании поступало в аэропорт Екатеринбурга «Кольцово».