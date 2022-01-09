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Общество9 января 2022 15:48

В аэропорту «Кольцово» прокомментировали ситуацию о минировании

В здании прошла проверка безопасности
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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В здании прошла проверка безопасности.

В здании прошла проверка безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СМИ поступила информация о минировании в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово». Пресс-служба воздушной гавани сообщила «КП-Екатеринбург», что в здании действительно проходили мероприятия, связанные с обеспечением безопасности здания.

- За более подробной информацией просим обращаться в правоохранительные органы. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, - рассказали в «Кольцово»

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Ранее в уральской воздушной гавани – аэропорту «Кольцово» случился большой переполох. Из-за сообщения о минировании около 7 часов утра всех пассажиров и персонал по громкой связи попросили покинуть территорию объекта. На месте работали саперы, полиция, медики и специалисты МЧС.