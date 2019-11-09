Информация о «минировании» аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге оказалась ложной

В субботу утром, в уральской воздушной гавани – аэропорту «Кольцово» случился большой переполох. Из-за сообщения о минировании около 7 часов утра всех пассажиров и персонал по громкой связи попросили покинуть территорию объекта.

Из-за суматохи в «Кольцово» возникло столпотворение на выходах из здания. На месте работали саперы, полиция, медики и специалисты МЧС.

- В дежурную часть поступило сообщение о существующей угрозе в аэропорту. Проведены все необходимые мероприятия. В ходе проверки предметов, которые могут представлять опасность, не обнаружены, - рассказали «КП-Екатеринбург» в управлении МВД на транспорте РФ по УрФО.

Через час в пресс-службе воздушной гавани заявили, что все мероприятия завершены. Информация о минировании не подтвердилась

- Аэропорт «Кольцово» сейчас работает без ограничений на прием и отправку воздушных рейсов, - рассказали в пресс-службе объекта.