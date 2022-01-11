В Екатеринбурге снова эвакуировали гимназию № 161

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Утром 11 января в Екатеринбурге эвакуировали гимназию № 161. Второй день подряд занятия прерывают из-за сообщений о минировании. В городском департаменте образования подтвердили информацию об эвакуации, но воздержались от подробностей.

Стоит отметить, что в ночь на 10 января тревожное сообщение о взрывном устройстве в «Меге» поступило на электронную почту свердловского управления ФСБ.

- Если в течении 15 минут на моем кошельке не будет 1,5 миллиона рублей, то на воздух взлетит «Мега» в Екатеринбурге, - написал аноним.

Специалисты «Урал-Вымпел» и полиция проверили здание, но запрещенных устройств не обнаружили.