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Происшествия12 января 2022 9:40

Глава СК Бастрыкин заинтересовался лжеминированием 150 школ в Екатеринбурге

Он поручил провести доследственную проверку
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В нескольких школах перешли на дистанционное обучение.

В нескольких школах перешли на дистанционное обучение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК Бастрыкин заинтересовался лжеминированием 150 школ в Екатеринбурге.

- По данному факту Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать процессуальную проверку, доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях, - отметили в центральном аппарате СК России.

Напомним, что массовая эвакуация школ произошла утром 12 января. Кроме этого накануне ночью был заминирован торговый центр Depo в Нижнем Тагиле. Поиском отравителя тревожных сообщений занимается свердловское управление ФСБ.