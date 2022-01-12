В нескольких школах перешли на дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК Бастрыкин заинтересовался лжеминированием 150 школ в Екатеринбурге.

- По данному факту Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать процессуальную проверку, доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях, - отметили в центральном аппарате СК России.

Напомним, что массовая эвакуация школ произошла утром 12 января. Кроме этого накануне ночью был заминирован торговый центр Depo в Нижнем Тагиле. Поиском отравителя тревожных сообщений занимается свердловское управление ФСБ.