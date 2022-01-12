Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 января 2022 8:08

«Случился треш»: в Екатеринбурге школьники массово выкладывают в Tik Tok видео с эвакуации

Ученики радуются отмене занятий
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Екатеринбурге, сегодня утром, 12 января произошло массовое «минирование» учебных заведений.

В Екатеринбурге, сегодня утром, 12 января произошло массовое «минирование» учебных заведений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, утром, 12 января из-за анонимной рассылки писем провели массовую эвакуацию в 151 школах. Теперь местные школьники делятся со своими подписчиками в TikTok видеороликами, снятыми во время эвакуации. Пользователь с никнеймом «Pyc_ahohumyc» записал короткий видеорепортаж с места событий.

- Случился треш! Время 07:55, всех вывели из школы. Школу закрыли. Пожарную тревогу не включали, - говорит автор видео.

Некоторые из учащихся радуются отмене занятий. На одном из роликов в TikTok пользователь опубликовал фотографию, на которой видно толпу на улице и подписал ее: «Школу заминировали, кайф». Остальные учащиеся оставляют комментарии, что их товарищи также были эвакуированы из учебных заведений Екатеринбурга.

В городском департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что эвакуация носит массовый характер, она затронула 151 школу и несколько вузов. Сейчас сотрудники спецслужб ищут отправителя письма о минировании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие вузы и школы в Екатеринбурге эвакуировали из-за рассылки писем о минировании. Публикуем список учебных заведений, которые вынуждены были отменить занятия. (Подробнее)

ЧППроисшествия: ЧПЛжеминирования в Екатеринбурге