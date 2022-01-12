«Случился треш»: в Екатеринбурге школьники массово выкладывают в Tik Tok видео с эвакуации

В Екатеринбурге, сегодня утром, 12 января произошло массовое «минирование» учебных заведений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, утром, 12 января из-за анонимной рассылки писем провели массовую эвакуацию в 151 школах. Теперь местные школьники делятся со своими подписчиками в TikTok видеороликами, снятыми во время эвакуации. Пользователь с никнеймом «Pyc_ahohumyc» записал короткий видеорепортаж с места событий.

- Случился треш! Время 07:55, всех вывели из школы. Школу закрыли. Пожарную тревогу не включали, - говорит автор видео.

Некоторые из учащихся радуются отмене занятий. На одном из роликов в TikTok пользователь опубликовал фотографию, на которой видно толпу на улице и подписал ее: «Школу заминировали, кайф». Остальные учащиеся оставляют комментарии, что их товарищи также были эвакуированы из учебных заведений Екатеринбурга.

В городском департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что эвакуация носит массовый характер, она затронула 151 школу и несколько вузов. Сейчас сотрудники спецслужб ищут отправителя письма о минировании.

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