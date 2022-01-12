Какие вузы и школы в Екатеринбурге эвакуировали из-за рассылки писем о минировании

В Екатеринбурге произошла массовая рассылка сообщений о возможном минировании учебных заведений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге утро 12 января выдалось непростым для учебных заведений. Порядка 100 школ вынуждены были провести массовую эвакуацию детей и сотрудников. Причиной тому послужила рассылка сообщений о возможном минировании. С такой же проблемой столкнулись вузы и колледжи города.
- В школы и вузы Екатеринбурга в связи с сообщениями о лжеминировании выезжает спецподразделение «Вымпел», - рассказал источник «КП»-Екатеринбург в силовых структурах. - Эвакуация носит массовый характер. Организатор рассылал сообщение по электронной почте. Сейчас отправителя письма активно ищут сотрудники спецслужб. Эвакуация школ и вузов проходит в штатном режиме.
Публикуем ниже предварительный список вузов, колледжей и школ, в которых прошла массовая эвакуация:
ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ
- Уральский государственный горный университет;
- Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского;
- Уральский государственный архитектурно-художественный университет;
- Фармацевтический филиал ГБПОУ СОМК;
- Уральский технический институт связи и информатики;
- Екатеринбургский государственный театральный институт;
- Уральский политехнический колледж;
- Уральский государственный колледж имени Ползунова;
- Уральский государственный университет путей сообщения;
- Екатеринбургский экономико-технологический колледж;
- Екатеринбургский монтажный колледж;
- Российский государственный профессионально-педагогический университет;
ШКОЛЫ
Фото: список предоставлен департаментом образования администрации Екатеринбурга
Фото: список предоставлен департаментом образования администрации Екатеринбурга
Фото: список предоставлен департаментом образования администрации Екатеринбурга
Фото: список предоставлен департаментом образования администрации Екатеринбурга
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