В Екатеринбурге «заминировали» больше 90 учебных заведений

К школам съехались спецслужбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 12 января, из-за сообщений о минировании эвакуировали больше 90 учебных заведений. Сейчас их проверяют силовики.

- Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9:00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий, - рассказали в городском департаменте образования.

В школах из-за сообщения о минировании отменили уроки для первой смены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали «КП-Екатеринбург» читатели в том числе эвакуировали детей и сотрудников школ №1, №150, №22, №140, лицея №109, гимназии №108. Учеников распускают по домам.

- Уважаемые родители сейчас пришло сообщение, что поступил сигнал о минировании школы. Поэтому первая смена отменяется, вторая смена по обстоятельствам, - такое сообщение получили в чате родители школы №1.

Фото: соцсети

Учеников эвакуировали из 90 школ Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным источника «КП -Екатеринбург» в школы Екатеринбурга в связи с сообщениями о лжеминировании выезжает спецподразделение «Вымпел».

- Эвакуация носит массовый характер. Организатор рассылал сообщение по электронной почте. Сейчас отправитель письма активно ищут сотрудники спецслужб. Эвакуация школ и вузов проходит в штатном режиме, - рассказал источник в силовых структурах.

Отметим, что школы в Екатеринбурге эвакуируют третий день подряд. Первая рабочая неделя 2022 года началась с эвакуации гимназии № 161 и школы № 65. Как стало известно «КП-Екатеринбург», учеников выводили на улицы из-за сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту свердловского управления ФСБ. К счастью, никаких запрещенных устройств в образовательных организациях не обнаружили.