«На почту пришло письмо о минировании»: вслед за школами в Екатеринбурге началась массовая эвакуация из вузов

В вузах начались проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вслед за массовой эвакуацией из школ из-за сообщений о «минировании» в Екатеринбурге началась эвакуация из вузов. Так, все сотрудники Уральского государственного горного университета в девятом часу утра вынуждены были покинуть здания из-за письма с угрозами.

- В районе 8.40 на электронную почту ректората поступило сообщение, что здание заминировано, - уточняют в пресс-службе Горного университета. - Оперативно была дана пожарная тревога по всем зданиям - по четырем учебным зданиям и всем общежитиям. Они эвакуированы. В основном сотрудники эвакуировались, так как все студенты сейчас на дистанционном обучении. На 10.25 проверка в зданиях еще продолжается.

Также в телеграмм-канале "Екатское чтиво" появилась информация об эвакуации из ряда других вузов Екатеринбурга.

Так в Уральской государственной консерватории учащихся отправили по домам. В общежитии учебного заведения подтвердили, что многие студенты рано вернулись с занятий.

- В школы и вузы Екатеринбурга в связи с сообщениями о лжеминировании выезжает спецподразделение «Вымпел», - рассказал источник «КП»-Екатеринбург в силовых структурах. - Эвакуация носит массовый характер. Организатор рассылал сообщение по электронной почте. Сейчас отправителя письма активно ищут сотрудники спецслужб. Эвакуация школ и вузов проходит в штатном режиме.