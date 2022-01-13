Сообщения, из-за которых эвакуировали школы Екатеринбурга, пришли с американских почтовых ящиков

Также под удар попали вузы и колледжи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тревожные сообщения с информацией о «минировании» школ Екатеринбурга пришли на электронную почту учебных заведений с адресов, зарегистрированных в США. Об этом «КП» рассказал источник в силовых структурах. В городском управлении полиции возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- Информация пришла на электронную почту 11 вузов,10 колледжей и полторы сотни школ. Под удар также попал Октябрьский районный суд, но там эвакуация не проводилась. В общей сложности было эвакуировано 62 тысячи человек, - пояснил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Ранее стало известно о том, что многие образовательные учреждения не сразу узнали о поступлении сообщения о «минировании» из-за большого количества спама на электронной почте.

- Письма о минировании отправляли еще ночью. Но многие не видели их из-за нехватки памяти у ящиков. Когда началась волна эвакуаций, приходилось обзванивать школы и просить почистить почту. Большинство получали письма только после этого, - рассказывает источник «Комсомольской правды».

Стоит отметить, что глава СК Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту массовых эвакуаций. А уже 13 января родительский комитет обратился в ФСБ с требованием разъяснить причины срыва занятий у детей.