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Общество13 января 2022 5:18

«Нам страшно отправлять детей на учебу»: в Екатеринбурге после волны лжеминирований родители потребовали объяснений от ФСБ

Накануне 151 школу пришлось эвакуировать из-за сообщений о теракте
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Родители учащихся считают, что силовики должны отчитаться о проделанной работе

Родители учащихся считают, что силовики должны отчитаться о проделанной работе

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге неравнодушные родители собрались у свердловского управления ФСБ в надежде получить от силовиков ответы после массового лжеминирования. Накануне сразу 151 школа подверглась эвакуации из-за массовой рассылки о готовящимся теракте.

Тревожные письма приходили на электронные ящики образовательных организаций. Собравшиеся подписали обращения, текст которых по странным причинам решили скрыть от прессы.

- Мы не получили ответов. Никто так и не объяснил, была ли это учебная или тренировочная эвакуация. У нас нет претензий, но мы имеем право знать, что происходит. Родители сегодня боятся за своих детей, когда отправляют их на учебу, - рассказывают родители.

Стоит отметить, что ранее угрозы с анонимных адресов поступали напрямую в ФСБ. 10 и 11 января так «минировали» гимназию №161 и школу №65.

Кроме этого известно о сообщениях, послуживших поводами для эвакуации суда Кушвы и проверки ТЦ Depo в Нижнем Тагиле.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ