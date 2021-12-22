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Общество22 декабря 2021 11:58

В Нижнем Тагиле пенсионер упал на обледеневшем тротуаре и погиб

Прокуратура проведет проверку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Точная причина смерти пенсионера будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы

Точная причина смерти пенсионера будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле пенсионер упал на обледеневшем тротуаре недалеко от продуктового магазина, разбил голову и погиб, инцидент произошел на улице Зари. Историей заинтересовалась прокуратура, которой в ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

- Точная причина смерти пенсионера будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В рамках надзорных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание указанного участка дорожно-уличной сети, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в Реже 33-летнего местного жителя обвинили в убийстве 90-летнего ветерана труда. Трагедия произошла в конце февраля этого года, все началось с того, что мужчина пришел к своему пожилому соседу и попросил у него в долг 200 рублей, а позже злоумышленник похитил у него еще почти две тысячи рублей, это и стало причиной конфликта.