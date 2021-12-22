В Реже мужчина получил 17-лет колонии за убийство 90-летнего ветерана труда

Трагедия произошла в конце февраля этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже 33-летнего местного жителя обвинили в убийстве 90-летнего ветерана труда. Трагедия произошла в конце февраля этого года, все началось с того, что мужчина пришел к своему пожилому соседу и попросил у него в долг 200 рублей, пенсионер не стал ему отказывать, злоумышленник проследил, откуда тот достает деньги. После чего он уличил момент, когда ветеран выйдет из своей квартиры, и похитил остатки наличных, его добычей стали почти две тысяч рублей.

- Ветеран труда, обнаруживший пропажу денег, обратился в полицию. Через несколько дней обвиняемый, узнавший, что ветеран обратился написал на него заявление, пришел к его квартире, чтобы выразить свое недовольство этим правомерным поведением пожилого мужчины, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Пожилой мужчина сам пустил своего обидчика в квартиру, во время конфликта молодой человек, будучи нетрезвым, не сдержался и начал избивать пенсионера руками и ногами. Однако этого ему показалось мало, он разбросал по квартире вещи и взял в руки спички. Как только он убедился, что начался пожар, он покинул квартиру.

Конфликт произошел из-за двух тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Пострадавший получил ожоги, от которых погиб. Кроме того, пожаром было уничтожено и повреждено имущество в квартире на общую сумму около 80 тысяч рублей. Другие жильцы дома вовремя обнаружили признаки пожара и сообщили о случившемся в МЧС, - добавили в следственном комитете.

- Прибывшие на место происшествия сыщики уголовного розыска обнаружили 4 очага пожара и разбросанные спички. Всё это указывало на то, что в данном случае имел место поджог, следовательно, смерть пенсионера носила криминальный характер, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 17 лет и два месяца с последующим ограничением свободы сроком на два года.