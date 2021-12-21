Новый штамм коронавируса омикрон еще не пришел в Свердловскую область

Пока штамм омикрон не пришел на Средний Урал.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области по-прежнему господствуют старые штаммы коронавируса. Новый южно-африканский вариант омикрон пока не пришел на Средний Урал. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.
- Случаев заражения "омикроном" в Свердловской области не зарегистрировано, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.
Также Павел Креков заявил, что из-за опасности дальнейшего распространения коронавируса до 1 февраля 2022 года все студенты вузов должны поставить первый компонент вакцины, а до 1 марта 2022 года - второй компонент.
Напомним, что с 22 декабря в Екатеринбурге и Свердловской области снимается запрет на посещение торговых центров без QR-кодов. Послабления пока ввели на месяц. Эта мера не касается кинотеатров, куда продолжат пускать по коду.
Также с 22 декабря разрешено работать по ночам барам, кафе и ресторанам.
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