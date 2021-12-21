В кинотеатры в ТЦ Екатеринбурга и Свердловской области продолжать пускать только по QR-кодам

Без QR-кода в кинотеатр не пускают Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 20 января 2022 года в Свердловской области в торговые центры можно будет попасть без QR-кода.

Но в оперативном штабе объяснили, что это не распространяется на кинотеатры.

- Все учреждения в ТЦ, за исключением кинотеатров, освобождаются от QR-кодирования, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Отметим, что 21 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил коронавирусные ограничения. Так, с 22 декабря 2021 года в течение месяца можно будет посещать торговые центра без QR-кода.

Также в ночное время смогут работать кафе и бары.

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