Администрация Академического в Екатеринбурге заработает в январе

Глава Екатеринбурга ответил на вопросы на итоговой пресс-конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в октябре 2021 года официально появился восьмой район - Академический, который до этого на протяжении пятнадцати лет был микрорайоном.

В скором времени в Академическом начнется полноценная работа администрации района. Об этом на итоговой пресс-конференции 2021 года заявил Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Впервые за многие десятилетия в российском городе-миллионнике в чистом поле возник новый район. Сначала он как микрорайон развивался. Теперь это восьмой район – Академический. Официально он стал существовать с 1 октября. С января 2022 года администрация района приступит к своей работе, - рассказал Алексей Орлов.

Ранее на пресс-конференции мэр Екатеринбурга заявил о проблемах в Гортрансе, которые находится личным контролем градоначальника.

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